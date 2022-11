Cette semaine, le travail est rythmé par les naissances et les travaux d'automne. Malgré la fraîcheur de ces derniers jours, les mises à l'herbe se poursuivent.

Samedi, patous et moutons sont de sortie

Bon week-end !!#photo#photography#NaturePhotographypic.twitter.com/AVBeRuJHpu — le Berger des étoiles 🐐🐑✨🌙⭐ (@romainleberger) November 5, 2022

Dimanche, l'heure de la traite

Après trois chutes liées à des petits nez trop curieux, une deuxième partie floue et un écran fissuré :

Voici un aperçu de la fin de la traite !

Nous finissons de plus en plus tôt, d’ici quelques jours les chèvres seront taries pour au moins 2 mois, avant les mises bas. #FrAgTwpic.twitter.com/uR3TiOmqa6 — Lorine (@Lorine_agri) November 6, 2022

Dimanche encore, la porcherie en ébullition

J'étais en mise-bas cette semaine, et j'avais avec moi Léa et Mathys étant donné qu'il s'agit d'une grosse semaine à l'élevage, et que mon frangin était en vacances, je peux vous dire que j'ai apprécié leurs renforts d'autant plus que j'ai la crève 😅. pic.twitter.com/ImEseCS4TL — mafred🐖🌾 (Frédéric Masson ) (@mafred35) November 6, 2022

Lundi, fin de journée au pâturage

Le soleil est bas il est temps de rentrer pic.twitter.com/ZDXfxICFmA — viala julien (@JulienViala) November 7, 2022

Lundi toujours, blé et féverole

Petit kiff de Blé de féverole 🤓😅 pic.twitter.com/IGmqzEmafT — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) November 7, 2022

Mardi, récolte des kiwis

Kiwis 2022, récolte en cours! Vous pourrez faire le plein de vitamines.

Coop fruitière kiwifruits!@FrancoisLafitte@VigneronsCoop@lacoopagricole@Fragritwittos#FrAgTwpic.twitter.com/AowLY8IjZ2 — Joël Boueilh (@JoelBoueilh) November 8, 2022

Mercredi, enfin trouvé !

Quand tu cherches une génisse gestante depuis 2 jours et que tu la trouves dans une autre pâture avec son veau et bien tu te dis que tu as eu BEAUCOUP de chance 😅 je vous laisse je vais appeler mon mari pour savoir avec qui il est 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/roBX59EoCu — Bérengère Paquet (@BerengerePaqFai) November 9, 2022

Mercredi encore, mise à l'herbe

Ça fait un peu cliché

Mais on ne s'en lasse pas !#FrAgTw#Brest#MagnifiqueBretagnepic.twitter.com/q4ZhmsunBG — David Morvan (@davmorvan) November 9, 2022

Jeudi, brebis et agneaux