Météo France a placé les Côtes-d’Armor, le Finistère, la Manche et le Morbihan en vigilance orange pour vents violents le 31 octobre à 6 h 00.

« Sur [ces] départements, le vent de secteur ouest à sud-ouest va nettement se renforcer en soirée. Pendant quelques heures, les rafales atteindront 110 à 130 km/h sur les côtes et 90 à 110 km/h dans l’intérieur des terres, le Cotentin étant le plus exposé. Ensuite, au fil de la nuit, les vents les plus forts se produiront en Manche et gagneront vers le Pas de Calais », prévoit l'organisme de prévisions météorologiques.