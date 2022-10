Une semaine ensoleillée pour nos agriculteurs. Tandis que les travaux d'automne se poursuivent dans les champs, le temps est propice aux sorties du côté des élevages. Au programme, mis à l'herbe et "farniente" sous un soleil de printemps.

Samedi, récoltes du maïs

Hier, c’était début des récoltes de Maïs 🌽



Luc sur la machine 🌽

Loïc, Roger et Bibi au transport 🚜#FrAgTw#AgriBretagne#Corn 🌽 pic.twitter.com/VeEMNCho4S — 🐷 La Croix Triquet 🐖 (@LaTriquet) October 22, 2022

Dimanche, "farniente"

Les agneaux apprécient les 21°C de cette fin octobre !



On les a changé de parc c’était une sacrée histoire 😂 #FrAgTw#AgneauxChoupispic.twitter.com/G0zDeJN3m8 — Lou ☀️🌾 (@LCorsyn) October 23, 2022

Lundi, semis de féveroles

Semis des #féveroles d'hiver variété Axel, c'est parti. Ça passe mieux là où j'ai pas touché à la terre et donc là où il y a un #glyphosate. Quelle surprise !!! 😉 pic.twitter.com/bSKzG7TjNm — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) October 24, 2022

Lundi encore, futur chien de troupeau

Hier Sally m’a montré l’étendu de son talent de chien de troupeau

On a encore un peu de travail 😅

On ne croirait pas, mais perchée sur ses mini-pattes, Sally est bien un chien de travail

Ses instincts sont de plus en plus présent.

A moi de trouver les mots pour la guider#FrAgTwpic.twitter.com/mGWFxDqhXQ — Lorine (@Lorine_agri) October 24, 2022

Mardi, à table !

En route pour le petit-déjeuner!!

Bonne journée #Nature#Pastoralisme#FrAgTw#Paysans#Provencepic.twitter.com/ufh7VyIUCf — le Berger des étoiles 🐐🐑✨🌙⭐ (@romainleberger) October 25, 2022

Mercredi, sur le sentier "des vaches"

Légendez cette photo. #FrAgTwpic.twitter.com/SwP5SHeLUA — Laurie (@PoussierLaurie) October 26, 2022

Mercredi toujours, sous le soleil

Aujourd’hui le temps est radieux.

Après avoir fini le travail (controle laitier, alimentation, paillage de tout le monde), on décide d’aller faire le tour des vaches au pré à pied.

Quel plaisir de sentir les rayons du soleil réchauffer notre peau.

1/3 pic.twitter.com/rNGJzHsODB — Lorine (@Lorine_agri) October 26, 2022

Jeudi, heures de pointe à la ferme

Vos heures de pointe >>> Mes heures de pointe pic.twitter.com/JMHDPs6g8K — Laurent Gasc (@LoranG76) October 27, 2022

Vendredi, Jacou l'Ardennais

Jacou vous donne le Bonjour ☺️

Elles sont belles nos #Ardennes 🤩@Fragritwittospic.twitter.com/7EiC4ElCyq — Bérengère Paquet (@BerengerePaqFai) October 28, 2022

Vendredi encore, bêtise du jour