Depuis le jeudi 20 octobre 2022 des pluies importantes s'abattent sur les Cévennes. Les pluies se sont décalées vers la Drôme et l'Ardèche ce vendredi 21 octobre.

En raison d’un épisode pluvieux important, Météo-France a placé la Drôme et l’Ardèche en vigilance orange pour pluie et inondation. Le 20 octobre 2022 l’axe pluvio-orageux était situé dans les Cévennes. Entre le jeudi 20 octobre et le vendredi 21 octobre, il est tombé 120 mm à La Souche, 110 mm à Barnas, 107 mm à Pereyres, 85 mm à Loubaresse, et 61 mm à Mazan.

Plus de 70 mm en 12 heures

Depuis ce vendredi, l’axe pluvio orageux s’est décalé vers la vallée du Rhône. "On y relève localement des intensités proches de 50 mm en une heure, mais il n'y a pas de stationnarité particulière, les cumuls ne s'aggravent donc pas localement », détaille Météo-France.

Le service de prévision prévoit, dans la Drôme, des cumuls de pluie qui devraient localement dépasser les 50 à 70 mm en moins de 12 heures. Sur l’ensemble de l’épisode, "les cumuls devraient atteindre 150 à 250 mm" sur les Cévennes, avec des périodes d'accalmies temporaires.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les précipitations se décaleront vers l’est de la France tout en perdant en intensité.