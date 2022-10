Les températures seront nettement au-dessus des normales de saison durant la semaine du 17 octobre 2022. Les 30 °C seront à nouveau dépassés dans le Sud-Ouest.

Les températures repartent à la hausse ce mardi 18 octobre 2022. "Elles atteindront généralement 18 à 24 °C sur une petite moitié nord, 24 à 30 °C plus au sud. C’est à nouveau dans le Sud-Ouest qu’on atteindra le seuil des 30 °C", indique Météo France dans une note du 17 octobre.

Le mercure montera encore mercredi dans certaines villes du Sud-Ouest : 31 °C à Montauban et Tarbes, 32 °C à Auch sont attendus. "À l’échelle nationale, ces deux journées de mardi et mercredi seront probablement les plus douces de la semaine avec des valeurs parfois 12 °C au-dessus de la normale !", prévoit l’organisme de prévisions météorologiques.

De jeudi à dimanche, les températures reculeront mais resteront encore très douces pour la saison, avec une moyenne de 19 à 21 °C sur la moitié nord, et de 24 ou 25 °C sur la moitié sud.

Météo France précise que de telles températures "n'ont rien d'exceptionnel dans le Sud-Ouest jusqu'à fin octobre", plusieurs épisodes similaires ayant eu lieu durant la dernière décade d’octobre.

Raphaëlle Borget