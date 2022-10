Dans les champs, les travaux d'automne s'enchaînent. Alors que les récoltes se terminent, les semis d'hiver débutent. Du côté des élevages, c'est une nouvelle semaine de vêlages. En parallèle, nos agriculteurs et agricultrices se mobilisent contre le cancer du sein à l'occasion d'octobre rose.

Samedi, semis d'hiver

Ça blanchit, la terre blanchit le temps de faire un tour.

Bon courage à tous ceux qui s'💚 des céréales 🌾 d'hiver ce week-end.@intercereales@Fragritwittospic.twitter.com/XvW7SvUkjX — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) October 8, 2022

Dimanche, agriculteurs et agricultrices mobilisés contre le cancer

Éleveuse de porc en rose, solidaire d‘octobre Rose 💜



📷 Sacha Drouart Photographie#octobrerose#OnVousNourrit#solidaire#agribretagnepic.twitter.com/EqmLxl06kW — Ferme de Kermerrien (@kermerrien) October 9, 2022

Lundi, les stocks d'hiver se préparent

Dernière sortie pour la faucheuse ☘️🌱🍀 cette année, et lavage ! 🚿 🚿 On va essayer de ramasser ce qu’il y a pour faire un peu de #stock pour les #BlondesDAquitaine 🐮🐮🐮 !#FrAgTw 🤠 #CeuxQuiFontLaViande 🥩 pic.twitter.com/LmdDo3yTdH — Quentin B 🐮🌻🌾🌽🚜 (@bigard_q) October 10, 2022

Mardi, nouveau petit veau ce matin

Pour certaines qui mettent des jours à se préparer, tu vas passer 3 ou 4 nuits de suite à surveiller des fois que ça se passe mal...



Et pour d'autres, "Oh bah y'a un veau ce matin."



Et c'est mieux ainsi :) pic.twitter.com/ZfjYBsiqzl — Antoine Thibault (@AgriSkippy) October 11, 2022

Mardi encore, la bêtise du jour

Ma petite chouchoute, Ilda, une boule de câlins. Et pourtant toujours prête à faire une bêtise, malgré sa tête d’innocente.

Sacré biquette d’amour !#FrAgTwpic.twitter.com/5zS7lSEuH1 — Lorine (@Lorine_agri) October 11, 2022

Mercredi, récolte de pommes de terre

Arrachage Pomme de Terre 🥔 🥔

La #dudule pour les intimes 😉

Bonne soirée aux #FrAgTw et aux autres... pic.twitter.com/3I9F8ndQd0 — Olivier THIBAUT #jesuisvacciné (@OlivierTHIBAUT5) October 12, 2022

Mercredi toujours, semis sous le soleil

Un temps de travail magnifique ! 😎 pic.twitter.com/QfVcKKp0WA — VEAULIN brice🚜🌾🌻🌽 (@Veaulin1) October 12, 2022

Jeudi, carnet rose

Carnet rose : Olga a fait une belle femelle



Il a fallu tirer un peu car pas bcp de passage .. #FrAgTwpic.twitter.com/GVDYt8c8Sg — François☀️🌻 (@GilardF) October 13, 2022

Vendredi, petit veau a bien grandi