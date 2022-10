Les travaux d'automne battent leur plein. Récoltes en tout genre et semis de céréales pour les productions végétales, fauche des regains et agnelages chez les éleveurs.

Samedi, enrubannage et octobre rose

Quand mon papa fabrique des chamallow bio maintenant ! 🍬



Non pour être sérieuse, en octobre et même toute l’année on soutient la lutte contre le cancer du sein. 🎀



Dépistez vous ! Que vous soyez une femme ou un homme, palpez vous ! 🎀#OctobreRose2022#cancerduseinpic.twitter.com/5ZshvucL3o — B L A N C H E (@blanche_dpt) October 1, 2022

Dimanche, agnelages

Maman vous surveille #AgneauChoupi#FrAgTwpic.twitter.com/zuH3Xm8WNJ — Lou ☀️🌾 (@LCorsyn) October 2, 2022

Lundi, récolte de pommes

#Photoctober2022

La logistique durant la #récolte de pommes, un point important 👌🏻#ceuxquifontlesfruits#FrAgTw@VergersEcoResppic.twitter.com/mg5Cqi9I5t — Benj' Thi🇫🇷🍎🥔 (@benj_thi) October 3, 2022

Mardi, début des semis d'automne

Début des semis d’automne avec le #seigle 🌾🚜

C’est parti pour un bon mois entre #seigle#ble#escourgeon#orgedeprintemps et #poisdhiver

Les conditions sont top 👌🏻#agriculturepic.twitter.com/UFSEvY6c0D — Paul Coulmier (@PaulCoulmier) October 4, 2022

Mercredi, fauche des regains pour l'hiver

Début de fauche des regains. Pour faire de l enrubanner pour mes #montbeliarde et #charolaise . 👍🥳 pic.twitter.com/PcwQRO75g5 — Adrien Ruppanner🐑🐄🐇🌾 (@ARuppanner) October 5, 2022

Jeudi, récolte des noix

C’est parti depuis mardi pour la récolte des #noix 2022

Une petite vue de l’installation de triage, lavage, séchage

Encore 2 semaines et la récolte 22 sera sèche et calibrée pour la plus grande joie de tous mes clients pic.twitter.com/fXD5XdrXlu — Jean-Paul VINOT (@jeanpaulvinot) October 6, 2022

Vendredi, semis direct