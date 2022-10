Les conseils d’administration des coopératives Agrial et Natura’Pro ont annoncé leur projet de rapprochement le 3 octobre 2022.

Les deux coopératives précisent dans leur communiqué que « ce projet de rapprochement, soumis à la consultation des instances représentantes du personnel et à un accord de l’Autorité de la concurrence, pourrait aboutir à une fusion ».

Plus de 17 000 adhérents

Agrial est une coopérative agricole également impliquée dans l’aval. Elle compte 12 000 adhérents sur le territoire du Grand Ouest et de la vallée du Rhône. Ce groupe exerce ses activités agroalimentaires dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des boissons et des viandes.

Agrial dispose d’usines de transformation sur cette large zone de la vallée du Rhône avec plusieurs fromageries, entreprises de charcuterie, et la transformation de légumes (avec ses marques Priméale et Florette).

Natura’Pro est une coopérative « multimétiers » présente dans la Drôme, l’Ardèche, le Gard et la Loire ». Elle travaille avec ses 5 400 adhérents agriculteurs, des entreprises, des collectivités et des particuliers (jardinerie, eau et irrigation, motoculture).