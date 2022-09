Le Réseau action climat a publié le 22 septembre 2022 les derniers résultats de l’Observatoire climat-énergie pour l’année 2021. Verdict : la France doit encore travailler pour répondre aux objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie.

La France ne tient pas ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que des secteurs importants continuent à trop émettre de dioxyde de carbone (CO 2 ) et les puits de carbone ne fonctionnent pas aussi bien qu'attendu. C'est ce qu'indique le dernier Observatoire climat-énergie dévoilé jeudi 22 septembre 2022.

"Zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050"

Cet observatoire annuel est conçu par le Réseau action climat (RAC) avec d'autres partenaires, dont l'agence de la transition écologique, l'Ademe. Il compare les émissions nationales aux objectifs qui ont été définis par la France dans le cadre de ses feuilles de route, la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).

Le pays vise zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050, c'est-à-dire qu'à cet horizon les émissions résiduelles doivent être compensées par les absorptions par les puits de carbone.

L'année 2021 s'est traduite par un rebond des émissions brutes (sans tenir compte de l'absorption) de gaz à effet de serre, avec la reprise partielle de l'activité économique. Mais la France respecte malgré tout la trajectoire qu'elle s'est fixée pour cet indicateur brut, note l'observatoire.

"On est dans la trajectoire", a ainsi relevé le ministère de la Transition écologique, rappelant une baisse de 23% des émissions françaises par rapport à 1990. La France s'est engagée à les réduire de 40% d'ici 2030, une ambition qui doit être renforcée pour tenir compte de nouveaux objectifs européens (-55%).

En revanche, pour les émissions nettes, incluant l'absorption par les forêts et sols, "la part indicative annuelle du budget carbone est quant à elle dépassée de 20,4 millions de tonnes équivalent CO 2 , compte tenu de la dégradation depuis plusieurs années du puits forestier", souligne l'observatoire. Le pays a ainsi émis l'an dernier 404,4 millions de tonnes équivalent CO 2 (MtCO 2 e) nettes pour un objectif de 384 millions de tonnes nettes.

La sécheresse et les incendies réduisent le fonctionnement des puits de carbone

C'est sur le secteur des forêts et sols, qui doivent servir de puits de carbone, que l'écart est le plus important entre l'objectif fixé et ce qui s'est passé en réalité. Cet objectif d'absorption a été "surévalué", a estimé Zélie Victor, responsable de la transition énergétique au Réseau action climat.

L'absorption de CO 2 , qui reste difficile à calculer, est mise à mal par l'artificialisation des sols, la sécheresse ou les incendies. "Ça nous rappelle surtout qu'il va falloir avant tout miser sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pas seulement sur leur absorption et mieux prendre en compte aussi le développement et la préservation des forêts et des sols", a souligné Zélie Victor.

Sur cette question des puits de carbone, le ministère de la Transition écologique a reconnu une situation "plus inquiétante en raison de la sécheresse, des différentes maladies qui ont touché nos forêts, etc." Sans compter les incendies de cet été qui pourraient avoir un impact cette année.

L'agriculture, deuxième secteur le plus émetteur

Par activité, le secteur des transports reste le plus émetteur, avec 30,1% des émissions nationales, suivi par l'agriculture (19,4%) et l'industrie (18,6 %). Les transports et le bâtiment ont respecté leur "budget carbone" en 2021, selon l'observatoire, ces deux secteurs ayant profité respectivement de restrictions de circulation et d'une météo douce. Agriculture et industrie se sont en revanche écartées de leurs trajectoires.

Enfin, dans le secteur crucial de l'énergie, la sortie des fossiles reste "difficile" tandis que le pays accuse "un retard marqué sur les énergies renouvelables et la baisse de consommation énergétique", pointe l'observatoire. Le président Emmanuel Macron a justement jugé jeudi que la France devait accélérer non seulement sur le nucléaire, mais aussi sur l'éolien et le solaire.