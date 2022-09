Météo-France annonce l'arrivée d'une dégradation pluvio-orageuse dès ce vendredi 23 septembre 2022 du pourtour méditerranéen à la Corse. Les plus fortes pluies concerneront les départements allant de l'Hérault aux Alpes-Maritimes, ainsi que la partie ouest de la Corse.

"De l’air chaud et humide remonte progressivement du sud-ouest sur le pays et va rencontrer une masse d’air froid et dépressionnaire en altitude avec le décalage de l’anticyclone qui nous protégeait jusqu’à présent", prévoit Météo-France dans son bulletin du 22 septembre 2022.

Cette situation va ainsi donner lieu à la mise en place d'un temps perturbé et orageux.

De fortes pluies dans le Sud-Est

"La perturbation concernera, dans la nuit de vendredi à samedi, l’est de l’Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône, indique Météo-France. Les pluies se décaleront ensuite vers les Alpes-Maritimes".

Dans la journée de samedi et la nuit suivante, de forts cumuls de pluies pourront concerner la Corse. Selon l'organisme de prévisions météorologiques, jusqu'à 70 à 100 mm sont attendus en quelques heures sur les zones les plus exposées.

Dimanche, "le temps redeviendra calme avec le retour du mistral et de la tramontane sur les régions méditerranéennes". Toutefois, l’île de Beauté pourra encore essuyer quelques averses orageuses dans la matinée.