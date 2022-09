Une manifestation a rassemblé 350 personnes pour dénoncer un projet de méthaniseur dans la Loire-Atlantique destiné à produire du biogaz à partir de déchets agricoles.

« Ils vont savoir ce qu'est un village gaulois », a ironisé Claude Naud, le maire de Corcoué-sur-Logne, au sud de Nantes (Loire-Atlantique), lors d'une manifestation le 17 septembre 2022 contre le plus gros projet de méthaniseur de France.

500 000 tonnes de matières organiques

Le méthaniseur « Métha Herbauges » est porté par la coopérative d'éleveurs de bovins Coop d'Herbauges et la société danoise Nature Energy.

L'idée est d'assurer aux agriculteurs des revenus complémentaires grâce à la prise en charge de leurs effluents d'élevage, fumiers et lisiers, ainsi que des cultures intermédiaires (seigle, sorgho) pour en faire du gaz.

L'objectif est de transformer près de 500 000 tonnes de matières organiques par an. En 2019, Claude Naud avait réclamé « un moratoire » sur ce projet lancé en 2019.

« Stop méthanisation XXL »

La manifestation s'est tenue le samedi 17 septembre 2022 a rassemblé 350 personnes, selon la gendarmerie, et 500, selon les organisateurs. Les manifestants avaient défilé une première fois en février 2021.

Ils ont déambulé en musique dans les rues ensoleillées du village derrière une banderole proclamant « Stop méthanisation XXL » et avec des pancartes dont une montrant une vache transformée en bonbonne de gaz et recouverte du mot « non ». Des drapeaux d'Attac et d'EELV étaient aussi visibles.

Déambulation pour dire NON à la #méthanisation industrielle à Corcoué sur Logne et partout ailleurs

Merci à tous pour votre participation pic.twitter.com/HiKyWSMzZ6 — CVMC (@CVMC15) September 18, 2022

« Avant tout de nourrir sainement la population »

« Les paysans ne sont pas faits pour produire des végétaux qu'on va brûler, détruire, pour les faire fermenter, pour produire du gaz », a commenté Julien Durand, agriculteur retraité de Notre-Dame-des-Landes, qui a été un acteur emblématique de la lutte contre le projet d'aéroport abandonné dans le nord du département.

Le rôle des agriculteurs, « c'est d'abord et avant tout de nourrir sainement la population », a-t-il ajouté. L'échelle de ce méthaniseur est « trop importante parce que ce n'est pas répondre à un besoin local, donc on a beaucoup de transports, en importation de matière première, comme en exportation de produit », a poursuivi Julien Durand.

La méthanisation est une activité en plein essor depuis 10 ans, mais suscite souvent chez les riverains des craintes de nuisances (pollution, odeurs...).