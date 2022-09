Dans la région d'Aberdeen, les agriculteurs alignent leurs tracteurs au passage du cortège funéraire de la reine Elizabeth II.

Les agriculteurs de la région d'Aberdeen (Écosse) ont rendu hommage à la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022. Le cortège funéraire transportait le corps de la défunte monarque de sa résidence écossaise de Balmoral vers la résidence royale officielle du palais de Holyroodhouse à Edimbourg le 11 septembre.

Le long de l'axe routier A83, un groupe d'agriculteurs ont aligné une petite cinquantaine de tracteurs et de moissonneuses au passage du cortège. La scène a été filmée par hélicoptère et retransmise à la télévision.

Parmi les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, la plupart saluent un « beau geste », « un hommage très approprié à une reine bien-aimée », ou encore « un message simple de gens ordinaires ».

Le journal Scottish Daily express rapporte l'émotion du député conservateur Robbie Moore qui estime que les agriculteurs ont fait preuve par là d'une « incroyable démonstration de respect pur ».

Le syndicat des agriculteurs écossais NFU Scotland a salué pour sa part la « remarquable démonstration de respect et d'affection pour Sa Majesté de la part des agriculteurs du Nord-Est ».