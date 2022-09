Après des passages orageux à la fin de la semaine dernière, le mercure est largement remonté dans le week-end du 10 et 11 septembre 2022, ce lundi il devrait même dépasser les 35°C.

Le dimanche 11 septembre 2022 le thermomètre a dépassé les 30°C dans le sud-ouest de la France. Ce lundi, il devrait dépasser les 35°C « entre l’Aquitaine et l’ouest du Midi-Pyrénées ; une chaleur plus tempérée entre Méditerranée et est-Midi-Pyrénées du fait du marin porteur de nuages côtiers sur le littoral », indique Météo-France.

Des températures records

Globalement, en France les températures seront élevées « avec la barre des 30 °C largement atteinte ou dépassée sur les deux tiers du sud du pays, mais c’est de nouveau entre le Sud-Ouest et le Massif central ».

Dans de nombreux endroits, des records de températures seront proches des records pour un mois de septembre que les températures seront les plus remarquables, avec des valeurs prévues de l’ordre des records de septembre en de nombreux endroits.

La chaleur devrait être de courte durée puisqu’une évolution orageuse progressera en France le mardi 13 septembre 2022.