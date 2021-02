Grimme étoffe la liste d’équipements pour sa Ventor 4150

La Ventor, l’arracheuse de pommes de terre automotrice à quatre rangs se dote de huit nouvelles options pour la saison 2021.

Tout d’abord, Elle peut maintenant recevoir le broyeur de fanes HT 400. Adapté pour des fanes longues et résistantes, il les évacue sur les côtés grâce un tapis. Sa hauteur de travail est ajustée automatiquement par des palpeurs.

Au transport, le broyeur se replie hydrauliquement et prend position au-dessus des organes d’arrachage pour limiter le porte-à-faux à l’avant de la machine.

Des socs moins glissants.

Deux options sont proposées autour des socs. Dans un premier temps, il est possible d’opter pour des plaques de socs en plastiques pour les sols lourds et collants. Ce matériau réduit l’adhérence, il facilite ainsi l’utilisation de la machine en terres collantes.

Dans un second temps, une sécurité supplémentaire est possible au niveau des socs notamment pour les terres riches en pierres. En plus du boulon de cisaillement sur le soc, un autre boulon de cisaillement peut-être placé sur les portes socs. La vis peut-être placée dans trois trous différents afin d’adapter l’effort de cisaillement.

Trois positions sont prévues pour le boulon de cisaillement, placé sur le porte soc. © © Grimme

Encore plus d’automatisme

La Ventor s’équipe également en option du dispositif Speedtronic-Web. Ce dernier ajuste automatiquement la vitesse des tapis de tamisages, mais aussi des chaînes effaneuses en fonction de la vitesse d’avancement.

De plus, l’arracheuse peut adopter la fonction TurboClean, un système de nettoyage automatiques des tapis et séparateurs. Actionné automatiquement en bout de champs, ou manuellement depuis la cabine, le TrboClean va faire tourner les tapis et les séparateurs les un après les autres à leurs vitesses maximales afin d’éliminer le maximum de terre.

L’offre de pneumatiques s’allonge avec la possibilité de monter les CereXBib 2 VF 900/60 R38 de chez Michelin. Grimme a également retravaillé l’entraînement du tapis de la trémie. Ainsi le temps de déchargement est abaissé de 30 secondes et il ne faut plus que 60 secondes pour vidanger les 15 tonnes de pomme de terre.

Enfin, cette arracheuse peut désormais fournir une cartographie de rendement en fonction des quantités récoltées. La carte peut être enregistrée eu format ISO-XML ou transférer à l’aide d’une clé USB sur la plateforme Agrirouter.