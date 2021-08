Dans un communiqué de presse diffusé ce 23 août 2021, le Fonds pour l’arbre, créé en 2020 par l’association Afac-Agroforesteries et la fondation Yves Rocher, a dévoilé les 86 lauréats de son appel à projets pour 2021-2022 intitulé « Plantation, gestion, filières : soutenir les actions pour l’arbre la haie dans nos territoires ».

> À lire aussi : Des soutiens privés pour planter des haies (11/06/2021)

Une aide pour des projets de gestion et de plantation

Les opérateurs sélectionnés sont notamment des syndicats, des communautés de communes, des parcs naturels régionaux, des associations et des chambres d’agriculture.

La sélection s’est appuyée sur « des critères de compétence technique, d’expérience, mais aussi sur l’évaluation du projet global de la structure autour de l’arbre et la haie », indique le communiqué de presse.

L’aide apportée portera plus particulièrement sur de l’animation territoriale (pour que les opérateurs puissent accompagner des projets de plantations d’arbres et de haies champêtres), le développement de la filière Végétal local et la mise en œuvre du Label haies.

> À lire aussi : L’intérêt de planter des haies sur son exploitation (18/08/2021)