En association avec des agriculteurs de coopératives adhérentes, Fermes Leader (1) a annoncé la mise en place d’un réseau de ruchers connectés fin avril 2020. L’information a été diffusée le 28 mai 2020 dans un communiqué de presse. Pour la première saison 3 objectifs sont fixés :

La construction d’un réseau de suivi d’activité des pollinisateurs et d’une interface de restitution commune ;

et d’une interface de restitution commune ; La formation sur le lien entre pollinisateurs et pratiques agricoles ;

; L’identification d’indicateurs de bonne santé de l’abeille valorisables auprès d’acteurs agro-industriels.

« Un nouvel outil de collaboration entre agriculteurs et apiculteurs »

L’apiculture et l’agriculture sont intimement liées, comme le souligne Carole Rocca, directrice du projet Fermes Leader : « La préservation des abeilles représente un enjeu important tant pour l’apiculture que pour l’agriculture. Ces deux mondes sont étroitement liés par ce pollinisateur. Nous souhaitons créer […] un nouvel outil de collaboration entre agriculteurs et apiculteurs. »

« Les technologies numériques donnent aujourd’hui l’opportunité d’accéder à une donnée dynamique, objective et en grand nombre de manière automatique, ce qui va permettre de mesurer les progrès réalisés, […] de les valoriser pour la profession agricole et de mettre en évidence la relation nécessaire entre apiculture et agriculture », a précisé Eric Ducornet, membre de la coopérative 110 Bourgogne.

Comment ça fonctionne ?

Trois capteurs assurent le suivi de différents paramètres : 2 balances connectées, un GPS capteur thermique et une station météo connectée. Les données permettent d’étudier l’évolution du rucher (température interne, poids, position) et l’écosystème dans lequel évoluent les abeilles (hygrométrie, pluviométrie, température).

La communauté d’agriculteurs partenaires, via leurs coopératives, collecte les données qui sont analysées par les services des coopératives et des instituts techniques ; Cavac, CAC68, Noriap, Océalia, 110 Bourgogne, UAPL et Agrinovex, centre de recherche et innovation de Bioline by inVivo.

Un projet aux multiples facettes

Les données récupérées aideront aussi aux démarches de « traçabilité augmentée » portées par Bioline by inVivo dans le cadre de la dynamique de la troisième voie de l’agriculture.

L’Itsap (institut technique et scientifique de l’abeille et de la pollinisation) est partenaire du projet. Il participe à l’exploitation des données et assure le programme d’animation et de formation en ligne qui accompagne le projet tout au long de la saison apicole.

