Alimentation

Les sénateurs définissent une transition durable

réservé aux abonnés

1 h

La culture de légumineuses est au cœur du rapport présenté par les deux sénateurs © Cédric FAIMALI

Le rapport de la délégation à la prospective du Sénat propose vingt mesures pour une transition alimentaire. Celle-ci prône une agriculture plus verte, plus végétale et plus locale.