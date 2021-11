Le criquet migrateur (Locusta migratoria) sera disponible en version surgelée, séchée ou en poudre, et sera vendu comme snack, ou comme ingrédient d’un certain nombre de produits alimentaires, précise l’exécutif européen dans un communiqué.

Feu vert des États membres

Cette autorisation intervient après le feu vert de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) et un vote positif des États membres. La première autorisation par l’Union européenne d’un insecte comme aliment, les larves du vers de farine, remonte à juin dernier.

Riches en acides gras, protéines, vitamines, fibres et minéraux, les insectes sont considérés par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) comme des aliments très nutritifs et sains.

Une source de protéines alternative

Ils sont consommés chaque jour par des millions de personnes dans le monde. L’Union européenne les a identifiés, dans le cadre de sa stratégie « De la ferme à la fourchette », comme une source de protéines alternative susceptible de permettre un système alimentaire plus durable.

Des insectes avaient déjà été commercialisés dans l’Union européenne, car certains pays estimaient que ceux-ci n’étaient pas couverts par la précédente réglementation européenne sur les « nouveaux aliments » nécessitant un feu vert pour être vendus.

Mais la réglementation appliquée depuis janvier 2018 considère explicitement les insectes comme des aliments, soumis à la nécessité d’une autorisation de mise sur le marché.

