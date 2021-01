9 départements en vigilance orange « neige et verglas »

Météo France appelle à la vigilance et a placé neuf départements en vigilance orange pour neige et verglas ce mercredi 13 janvier 2021. Sont concernés les Ardennes, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et la Haute-Savoie.

Épisode neigeux remarquable dans le Nord-Est

Météo France prévoit un « épisode neigeux remarquable » est attendu pour les 8 départements Nord-Est.

Les chutes de neige feront leur retour à la fin de la nuit de mercredi 13 janvier 2021 à jeudi 14 janvier 2021 et s’intensifieront dans la matinée de jeudi pour les 8 départements de l’Est en vigilance orange. Elles se poursuivront jusqu’à vendredi matin. Des cumuls de 7 à 15 cm sont attendus sur ces départements.

Certains départements limitrophes comme le Nord et l’Aisne, et le nord de la Haute-Saône et du Doubs pourraient être concernés par cet épisode neigeux, mais dans une moindre mesure, estime Météo France.

Une nouvelle perturbation en Haute-Savoie

En Haute-Savoie, Météo France prévoit « un épisode hivernal non exceptionnel pour les régions concernées mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles »

Une nouvelle perturbation arrive en fin d’après-midi aujourd’hui, mercredi 13 janvier. Elle se maintiendra « sur le nord des Alpes jusqu’en fin de journée de jeudi, avec à nouveau des précipitations modérées, parfois fortes, plus particulièrement en Haute-Savoie ».

10 à 20 cm supplémentaires, localement 30 cm en vallée sont attendues en Haute-Savoie entre ce mercredi soir et jeudi soir. Les conditions de circulation seront à nouveau délicates dans ce secteur.

