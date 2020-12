La FNSEA adhère au programme « 4 pour 1000 »

« À l’occasion des 5 ans suivant la signature des Accords de Paris lors de la COP 21 », la FNSEA a annoncé dans un communiqué du 12 décembre 2020 son adhésion officielle à l’initiative internationale « 4 pour 1000 ». Ce programme international lancé par Stéphane Le Foll le 1er décembre 2015 consiste à améliorer le stockage de carbone dans les sols pour limiter l’accumulation de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère.

« Atteindre la neutralité carbone en 2050 »

« L’initiative invitant tous les partenaires à mettre en place des actions concrètes sur le stockage du carbone dans les sols et des pratiques pour y parvenir, elle rejoint l’engagement du secteur agricole que la FNSEA porte dans le cadre son action climatique, a précisé le syndicat majoritaire. En effet, la FNSEA et plus largement les agriculteurs, au-delà de leur volonté de s’adapter, souhaite apporter des solutions pour participer, avec l’aide des pouvoirs publics, à cette action indispensable qui nous permettra d’atteindre la neutralité carbone en 2050 ».