« Aujourd’hui, nous sommes questionnés par Bercy pour savoir quelles sont les industries agroalimentaires les plus « énergo-intensives ». Le mot n’a jamais été autant prononcé que depuis une dizaine de jours », a indiqué le 12 avril 2022, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, lors d’un débat sur l’alimentation, organisé par l’ambassade des Pays-Bas, à Paris.

Qui seront les prioritaires ?

Il s’agit de savoir quelles sont les industries de l’agroalimentaire les plus énergivores, et donc les plus dépendantes. Par exemple, « celles qui en ont besoin pour sécher du lait en poudre de lait, des betteraves en sucre… Bref, toutes celles qui ne peuvent pas se passer d’énergie, a poursuivi Christiane Lambert. S’il faut rationner le gaz l’hiver prochain, lesquelles passeront en premier ? » Bercy tente donc actuellement de définir les plus prioritaires.

« Dans nos besoins vitaux, il y a l’alimentation, mais aussi l’énergie pour se chauffer, se déplacer et pour tout fabriquer dans nos industries », a enfin rappelé la présidente de la FNSEA.