L’été 2020 avait été marqué par un regain d’intérêt des Français pour les vacances à la campagne. Deux ans plus tard, et malgré des restrictions sanitaires moindres pour se rendre à l’étranger, la tendance se confirme. « C’était une dynamique que l’on sentait poindre depuis plusieurs années déjà. La crise du Covid a été un accélérateur, et la dynamique ne se dément pas depuis », commente Juliette Langlais, directrice des affaires publiques d’Airbnb.

Les offres Airbnb à la ferme ont doublé

Le nombre d’hôtes Airbnb proposant des séjours à la ferme a doublé de 2019 à 2022. Le nombre de nuitées a par ailleurs augmenté de 50 %. « On observe que la tendance s’ancre dans le long terme, explique Juliette Langlais. Les Français qui ont redécouvert la Corrèze, la Drôme, la Haute-Vienne, etc. en 2020, y sont retournés en 2021, et se disent en 2022 : « Tiens si on allait en Lozère cette année ». Même s’il est difficile de présager du futur immédiat avec la crise actuelle, nos hôtes voient pour le moment de plus en plus de séjours à la campagne se concrétiser ».

En 2021, ce sont les hôtes Airbnb du Jura (+135 %), des Landes (+125 %), de l’Ardèche (+100 %), de l’Eure (+95 %) et de la Vendée (+85 %) qui ont raflé la mise, en affichant les plus fortes croissances de revenus par rapport à 2019. En termes de réservations, le podium change : les plus fortes progressions ont été enregistrées les Ardennes, le Jura, les Vosges et les Hautes-Pyrénées, ainsi que le Cantal (voir la carte).

Des séjours plus courts, plus souvent

Focalisés auparavant sur la saison estivale, les départs à la campagne se répartissent désormais sur toute l’année. Et si les réservations s’échelonnaient traditionnellement du samedi au samedi, ce n’est plus le cas : « Avec la crise sanitaire, les gens ont en général obtenu plus de flexibilité dans leur travail. Ils partent du mercredi au dimanche par exemple. La durée moyenne des séjours se situe entre deux et trois jours aujourd’hui : elle a diminué, mais les départs sont plus nombreux, poursuit Juliette Langlais. Les voyageurs, en particulier citadins, ont envie de vert à tout moment de l’année ».

S’offrir une expérience

Depuis trois ans, de nouveaux profils sont apparus. Ces touristes plus jeunes, venus de la ville et habitués de séjours à l’étranger recherchent comme les autres en France, à surtout « vivre une expérience » à la campagne, notamment au rythme des exploitations. « Nous insistons beaucoup auprès de nos hôtes sur l’aspect expérienciel recherché par les voyageurs, note l’experte. Si les touristes séjournent à la ferme, et qu’ils ont la possibilité de rendre visite aux moutons avec les enfants, d’aller voir les vaches, de découvrir comment se fabrique un fromage, se récolte les betteraves, etc., c’est idéal. C’est au choix de chaque hôte, mais nous encourageons ce type d’expérience auprès d’eux. C’est un atout qui aide les gens à revenir. »

Découvrir le patrimoine

Les Français manifestent également l’envie de voir de vieilles pierres en milieu rural. « Cet été sera celui du tourisme patrimonial, assure Juliette Langlais. Avec la communauté Airbnb en France et la fondation du patrimoine, nous travaillons à faire des guides des sites patrimoniaux méconnus, en particulier dans les campagnes. Un premier pilote concernant l’Indre-et-Loire sortira avant l’été. »

Airbnb accompagne par ailleurs des propriétaires privés et publics, ainsi que des associations à rénover des éléments du patrimoine en zone rurale. Parmi les derniers projets financés : une ferme située dans le village d’Ingwiller en Alsace. La famille de propriétaires a bénéficié d’un accompagnement afin de rénover les bâtiments anciens. La ville de Roybon, en Isère, a par ailleurs été dotée de plusieurs dizaines des milliers d’euros pour réhabiliter sa place centrale.

Les vacances de Pâques marquent par ailleurs un tournant pour le tourisme en France, avec le retour des voyageurs étrangers, en particulier européens, dans les villes mais aussi les campagnes. L’optimisme des professionnels reste cependant tempéré par le Covid et la guerre en Ukraine.