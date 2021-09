Le gouvernement souhaite que cette loi puisse entrer en vigueur dans le courant du mois d’octobre, alors que la période des négociations commerciales entre industriels et distributeurs se terminera comme chaque année le 1er mars.

Poursuivre les chantiers du Varenne agricole de l’eau

Lancé le 28 mai 2021 par Julien Denormandie et Bérengère Abba, le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique s’articule autour de trois axes : la gestion des risques climatiques (volet 1), l’adaptation de l’agriculture aux stress (volet 2) et enfin les ressources en eau (volet 3).

Des arbitrages sont attendus à la rentrée sur la réforme des outils de gestions des risques et la première réunion concernant le troisième volet du Varenne sur la gestion des ressources en eau est prévue le 1er septembre 2021.

> À lire aussi : Changement climatique : Les chantiers du Varenne de l’eau se poursuivent (12/07/2021)