Alors que la loi « Résilience & Climat » prévoit un étiquetage environnemental dès 2022 qui devra informer les consommateurs sur l’empreinte écologique des produits alimentaires, les organisations portant l’Eco-score et le Planet-score se félicitent de l’efficacité de leur outil.

L’Eco-score reconnu mais incomplet

Lancé en janvier 2021 et porté par un collectif de neuf organisations (1), l’Eco-score est calculé à partir des données d’analyse de cycle de vie (ACV) de l’Ademe et d’Inrae. Ces données sont combinées à un système de bonus/malus qui couvre cinq autres indicateurs :

le système de production;

l’origine du produit;

la politique environnementale du pays producteur;

le cycle de vie;

la recyclabilité des emballages;

l’impact sur les espèces menacées.

Les résultats d’une enquête menée auprès de 6 000 consommateurs montrent que 88% des consommateurs considèrent que l’Eco-score est un outil qui donne un accès clair et lisible à l’information. 85 % des consommateurs déclarent le reconnaitre et 92% considèrent que ce score devrait être généralisé à l’ensemble des produits alimentaires.

4 millions de consommateurs auraient déjà consulté un Eco-score. Chez Carrefour, 25 000 produits en marques nationales ou marques de distributeurs affichent un Eco-score. Mais le distributeur a communiqué en décembre dernier pour expliquer que l’Eco-score ne valorise pas suffisamment, aux yeux des clients, certains critères considérés comme importants tels que le bien-être animal, ou l’utilisation de pesticides.

Le Planet-score serait préféré par les consommateurs

Carrefour fait également partie de l’expérimentation portée par l’Itab (2) pour déployer le Planet-score. Cet affichage plus détaillé prétend écarter « toute possibilité de greenwashing ».

D’après une étude sur un panel de 1 000 consommateurs, le Planet-score serait le premier affichage environnemental préféré des consommateurs. Seuls 8 % des consommateurs préféreraient l’Eco-score.

Une enquête menée sur 10 000 citoyens montre également une préférence des consommateurs pour un affichage détaillé, comme le propose le Planet-score, plutôt qu’une note globale « jugée opaque, non compréhensible, et qui provoque de la défiance ».

Aujourd’hui, 70 enseignes et fabricants font d’ores et déjà évaluer leurs produits par le Planet-score et plus de 3 000 produits ont été notés avec ce score. Les entreprises qui le souhaitent vont pouvoir rendre le Planet-score visible sur leurs site de e-commerce ou directement sur l’affichage des produits en magasin.

