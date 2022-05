Plus de 400 représentants de la filière agroalimentaire et horticole étaient conviés au Palais de l’Élysée pour un buffet offert par les producteurs de Rungis. Le président de la République a salué le monde agricole qui a « la valeur travail chevillée au corps » et qui a rempli sa mission pendant les deux ans de crise du Covid.

Ce dimanche 1er mai 2022, le président de la République avait invité plus de 400 professionnels de l’agroalimentaire et de l’horticulture à l’Élysée. Des représentants de la FNSEA et JA, de la Coopération agricole et des chambres d’agriculture notamment étaient présents.

De somptueux buffets, fournis par Rungis et préparés par les meilleurs ouvriers de France, étaient dressés dans la salle des fêtes du Palais présidentiel. Comme le veut la tradition, les représentants de la filière horticole lui ont offert du muguet, « symbole d’espoir », provenant cette année de Sologne et de Nantes.

« Nous continuerons d’accompagner le monde agricole »

Si le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie était absent, la ministre du Travail Elisabeth Borne et le ministre délégué chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, étaient de la partie.

Emmanuel Macron a remercié les producteurs, transformateurs, grossistes et cuisiniers qui ont « su tenir » pendant les deux années difficiles de la crise sanitaire. Il a vanté la « valeur travail bien chevillée au corps » qu’il partage avec eux.

« Nous tiendrons ! » a-t-il encouragé, face aux conséquences de la guerre en Ukraine et les hausses des coûts qui impactent la filière alimentaire. À l’image du plan de résilience annoncé mi-mars, « nous continuerons d’accompagner le monde agricole », a promis Emmanuel Macron. « Que le muguet vous porte la part de chance. Pour le reste on sera là. »

