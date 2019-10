« Le problème, c’est le mode d’épandage : ils utilisent des espèces de canon oscillant à l’arrière des tracteurs qui pulvérisent sur une distance de 50 à 80 mètres », explique Valérie (prénom modifié à sa demande), une habitante du Beaujolais, au sujet de ses voisins viticulteurs. La famille a déplacé son jardin pour être moins exposée. Et a lancé une association, « Bien vivre ensemble en Beaujolais », pour tenter de faire de la médiation.

De l’autre côté de la barrière, le cœur est lourd dans les exploitations où l’on souffre de « l’agrobashing » ou agribashing, la critique incessante des pratiques agricoles. Beaucoup pointent l’urbanisation galopante qui a rapproché les habitations des champs. Certains dénoncent aussi les contradictions du grand public, qui veut profiter de la nature sans ses désagréments, rappelant les conflits autour des bruits de la campagne.

« On est en semis direct ; on préserve la biodiversité »

Et que dire de ce qu’a vécu un agriculteur de la Loire-Atlantique, contacté par des voisins qui lui ont réclamé un épandage d’insecticide pour lutter contre une prolifération de punaises ! « On est en semis direct ; on préserve la biodiversité ; on favorise justement tous ces insectes, tous ces micro-organismes. Là, les voisins ont appelé parce qu’il y en avait de trop », s’étonne encore Fabien Denis, président des Jeunes Agriculteurs des Pays de la Loire.

Dans le Bordelais, à Parempuyre, un château viticole s’est engagé à se convertir au bio, après des mois de contestation d’un collectif de parents d’élèves contre le projet de reconstruction du collège voisin. Et en Gironde, il n’est pas rare désormais que des viticulteurs préviennent le voisinage avant épandage.

Avec l’AFP

À lire aussi :

• Phytos : « Je ne suis plus serein sur mon tracteur » (02/09/2019)

• Justice: condamné après avoir agressé un agriculteur (30/08/2019)

• Tabassé parce qu’il désherbe ses champs (06/03/2019)