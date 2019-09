Bactérie potentiellement mortelle pour plus de 200 espèces végétales, Xylella fastidiosa vient d’être découverte sur deux oliviers en Région Paca.

Faisant suite à la confirmation de contamination de deux oliviers d’ornement par Xylella fastidiosa dans la Région Paca, à Antibes et Menton, le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, rappelle dans un communiqué du 6 septembre 2019, l’importance de prévenir la diffusion de la bactérie Xylella fastidiosa.

Il est en effet interdit de transporter des plantes des zones où la bactérie a été détectée vers des zones indemnes. Détectée pour la première fois en 2015 en France, la bactérie Xylella fastidiosa fait l’objet d’une lutte obligatoire aux niveaux national et européen. Il s’agit toutefois des premiers cas d’oliviers trouvés contaminés en France.

Arrachage et surveillance renforcée

Conformément à la réglementation, les deux oliviers contaminés qui présentent des symptômes de dessèchement seront arrachés et détruits dans les tout prochains jours afin d’éviter la propagation de la maladie. Les villes d’Antibes et de Menton se situent déjà en zone délimitée vis-à-vis de Xylella fastidiosa depuis l’automne 2015, pour la sous-espèce pauca à Menton et la sous-espèce multiplex à Antibes. C’est d’ailleurs la sous-espèce pauca qui vient d’être identifiée sur l’olivier de Menton.

Un périmètre de lutte a été établi autour de chacun des deux arbres, impliquant l’arrachage des végétaux sensibles à la bactérie. Une surveillance renforcée de tous les végétaux dans un rayon de 5 kilomètres est également mise en œuvre. Didier Guillaume dit prendre très au sérieux cette alerte sanitaire et compte sur la coopération des propriétaires, particuliers ou professionnels, avec les services de l’État afin de renforcer les mesures de surveillance et assurer la destruction des végétaux sensibles.

Corse, Var et Alpes-Maritimes

À ce jour, la bactérie est présente en Corse ainsi que dans 19 communes des départements du Var et des Alpes-Maritimes. Elle est également présente en Italie, au Portugal et en Espagne.

Depuis 2015, quelque 5 100 échantillons d’oliviers ont été analysés dans la Région Paca mais aucun ne s’était révélé contaminé. « Le cas de Menton, lié à la même bactérie que celle présente en Italie, rappelle la nécessité impérieuse, pour les professionnels mais également les particuliers, de ne pas transporter des plantes lors de voyages en France ou à l’étranger », conclut le communiqué.