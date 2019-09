Vous cherchez des réponses concrètes face aux attaques des militants anti-viande ? Des arguments clairs pour échanger avec les consommateurs ? Marie-Gabrielle Miossec, journaliste et auteur du hors-série « Réponse à ceux qui veulent abolir l’élevage », vous donnera des repères chiffrés et sourcés le jeudi 19 septembre de 13h30 à 14h30.

Au fil d’articles, d’émissions de télévision, de radio, lors de conversations avec des proches, des voisins, des clients ou sur les réseaux sociaux, surgissent des affirmations partiellement vraies ou totalement fausses sur l’élevage.

Des propos répétés à l’envi déstabilisent le grand public et vous recherchez des arguments pour parer à ces interrogations : arrêter de manger de la viande est-il un geste écologique pour la planète ? Un moyen de résoudre la faim dans le monde ? Une bonne raison pour être en meilleure santé ?

Réponse à ceux qui veulent abolir l’élevage

Marie-Gabrielle Miossec, journaliste et auteur du hors-série « Réponse à ceux qui veulent abolir l’élevage », vous donnera des repères chiffrés et échangera sur vos préoccupations lors d’un webinaire organisé par La France Agricole le jeudi 19 septembre de 13h30 à 14h30.

Vous êtes éleveur, professionnel de l’élevage ou plus largement agriculteur, et vous ne supportez pas la remise en cause injustifiée de l’écosystème agricole, inscrivez-vous dès maintenant à cette session d’environ une heure : 30 minutes de décryptage d’affirmations simplistes ou fausses, puis 30 minutes de questions-réponses.

Inscrivez-vous au webinaire : c’est gratuit pour les 200 premiers inscrits !

