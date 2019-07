pour vous connecter et poursuivre la lecture

Dans le cadre de la douzième édition du concours « les agris aiment le Tour » organisé par la FNSEA, Damien Perry, éleveur laitier à Dommartin-lès-Remiremont dans les Vosges, a réalisé avec l’aide d’autres agriculteurs une fresque géante représentant une vache. Cette dernière tenait d’une main un bol de lait et montrait de l’autre un point bleu symbolisant l’emplacement de la commune dans le département. Le chiffre 100 inscrit sur le maillot jaune de la vache rappelait les 100 ans de cette distinction.

Plusieurs partenaires dans ce projet

Des lettres portées par des agriculteurs arrivaient progressivement dans le bas de la fresque pour faire apparaître le texte « heureux de vous nourrir ». La réalisation faisait 80 mètres sur 45. Plusieurs partenaires ont fourni les moyens nécessaires : le conseil départemental des Vosges, la chambre d’agriculture, la coopérative Terre d’Horizon et même l’entreprise BigMat.

« C’est la quatrième fois que nous participons », explique Gabriel Hertschuh, animateur à la FDSEA des Vosges. « En 2009, on avait fini deuxième du concours et en 2017, on est arrivé en troisième position. » Hormis en 2012, le syndicat participe au concours à chaque fois que le Tour de France passe dans le département.