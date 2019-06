« Au premier trimestre de 2019, la production de volailles recule de 3,7 % sur un an, en lien avec le repli des poulets et poules (–4,6 %), des dindes (–5,7 %) et des pintades (–9,2 %), rapporte le ministère dans sa note d’Infos rapides mise en ligne ce 11 juin 2019. Seule la production de canards progresse (+6,7 %), tirée par des abattages dynamiques des canards à rôtir (+10 %). »

Toujours en repli

En avril, les abattages de volailles continuent de se replier, de 5,7 % en téc sur un an (–7,2 % en têtes). Le recul est moins marqué par rapport à la moyenne 2014-2018 : –1 %. « En avril, la baisse de 5,6 % des volumes de poulets est relative, compte tenu du niveau soutenu d’avril 2018, estime le ministère. Par rapport à la moyenne de 2014 à 2018, les abattages sont supérieurs de 0,9 % en tec. »

En avril toujours, moins de dindes et de poules sont également arrivées à l’abattoir par rapport à la moyenne quinquennale : –6,6 % en cumul annuel pour les dindes, et –10,4 % pour les poules de réforme. « Concernant les dindes, le ralentissement de l’activité amorcé au printemps 2018 semble s’amplifier en 2019, au regard de la moyenne de 2014 à 2018. »

Les mises en place de dindes rebondissent

« Depuis le printemps 2018, les éclosions et mises en place de poussins de poulets et de dindes ralentissent. En mars 2019, les mises en place de poulets de chair continuent de reculer, de près de 20 % sur un an, en lien avec un recul marqué des éclosions (–16,6 %). Pour la première fois depuis 12 mois, les mises en place de dindonneaux sont en hausse (+3 % sur un an). »