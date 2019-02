Parler au grand public

« J’explique mon métier d’agriculteur sur les réseaux sociaux »

Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’exprimer sur les réseaux sociaux. Ils utilisent Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube pour raconter leur quotidien et défendre leur métier. Témoignage d’Étienne Fourmont, éleveur laitier dans la Sarthe.