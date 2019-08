pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Laissons-les hors de nos assiettes », propose L214 à la fin de sa vidéo, juste avant d’inviter les spectateurs à signer l’Initiative citoyenne européenne pour l’interdiction de l’élevage en cage initiée par le CIWF, Compassion in World Farming, en 2018. Cette association a d’ailleurs revendiqué plus d’un million de signatures en juin dernier.

Derrière les barreaux

Dans sa vidéo, L214 évoque « des animaux entassés les uns sur les autres avec des barreaux pour seul horizon. Ils ont à peine plus qu’une feuille A5 comme espace chacun ! Élevés dans des cages au sol grillagé, ils se blessent. Certains meurent de ces conditions et n’atteindront pas l’âge de deux mois et demi, âge auquel les survivants iront à l’abattoir. »

L’organisation s’attarde sur la pharmacie de l’élevage, accusant la filière pour « endiguer le nombre de morts et rendre les élevages économiquement viables, [de préférer] administrer d’importantes quantités de médicaments aux lapins plutôt que de rendre les conditions d’élevage un peu plus clémentes. Antibiotiques, antiparasitaires, vaccins : tout y passe. »

Une pétition en ligne

L214 rappelle que l’ICE « arrivera à son terme le 11 septembre 2019. Plus le nombre de signatures sera important, plus nous aurons de chance que nos revendications soient entendues par la Commission européenne. Nous avons aujourd’hui le pouvoir de […] mettre enfin un terme à cette aberration qu’est l’élevage en cage d’êtres sensibles et intelligents. »

L’organisation antispéciste et végane dévoile son jeu en proposant de « faire évoluer nos pratiques. Les lapins sont, au même titre que les chevaux, des animaux que nous regardons tantôt comme des compagnons, tantôt comme de la viande. Cette distinction arbitraire n’a plus lieu d’être : nous pouvons nous passer de leur chair et celle de tous les autres animaux en végétalisant notre alimentation. »