Après avoir voté contre les comptes d’Interbev au titre de l’exercice 2018 en juin dernier, la Confédération paysanne « adresse un courrier au ministre de l’Agriculture lui demandant de ne pas renouveler l’extension de la cotisation interprofessionnelle au bénéfice d’Interbev », fait-elle savoir dans un communiqué publié le 24 septembre 2019. En clair, il s’agit de rendre cette cotisation « facultative et non plus obligatoire ».

« Trois quarts du budget en communication »

Dans le viseur du syndicat figurent les « très nombreuses campagnes de communication menées par l’interprofession. En 2018, Interbev a ainsi dépensé plus de 30 millions d’euros en communication, soit plus des trois quarts de son budget ». Des deniers provenant « en grande partie des cotisations volontaires obligatoires (CVO) versées par les éleveurs et éleveuses ».

Or dans un contexte « d’aggravation continue de la crise que subissent les éleveurs et éleveuses allaitants », la Confédération paysanne estime qu’Interbev « devrait plutôt accompagner les démarches de relocalisation d’abattage, aider les éleveurs à faire face à la sécheresse et s’atteler au sujet central du renouvellement des générations et de l’attractivité du métier ».