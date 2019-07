La commission européenne a accordé une aide de 50 millions d’euros à l’Irlande dans le but d’améliorer la résilience de la filière viande bovine locale, plus que jamais déstabilisée à l’aube du Brexit.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 32% Vous avez parcouru 32% de l'article

« Cinq des six tonnes de viande bovine produites en Irlande sont exportées et près de 50 % des exportations sont destinées au Royaume-Uni, souligne le texte paru au Journal officiel de l’Union européenne le 4 juillet 2019. L’incertitude entourant le Brexit exerce une pression à la baisse sur les prix et détériore davantage la situation des producteurs irlandais. » En quête de viabilité Afin de réduire la vulnérabilité de la filière irlandaise vis-à-vis des exportations mais aussi plus globalement d’assurer la stabilité du marché européen, la redistribution de l’aide devra poursuivre au moins une partie des objectifs suivants : Réduction de la production ;

Travailler sur de nouveaux « systèmes de qualité » afin de chercher de la valeur ajoutée ;

Stimuler la diversification de l’offre et des débouchés pour s’ouvrir à de nouveaux marchés ;

Améliorer la durabilité environnementale et économique des exploitations. Pour l’heure, le texte rappelle que la filière est historiquement fragilisée par des « coûts élevés liés à la production extensive », un « accès limité au marché des pays tiers » et une « baisse de la consommation intérieure ». À cela s’ajoute l’incertitude sur les futurs droits de douane mis en place aux frontières, qui entraîne déjà une chute de la marge brute du secteur depuis l’année dernière. Le pays a jusqu’au 31 mais 2020 pour mettre à profit l’aide allouée par la commission et devrait être autorisé à « cumuler cette aide avec d’autres mesures de soutien » financées en interne ou par l’intermédiaire des Fonds européen agricole. A. Courty

« Cinq des six tonnes de viande bovine produites en Irlande sont exportées et près de 50 % des exportations sont destinées au Royaume-Uni, souligne le texte paru au Journal officiel de l’Union européenne le 4 juillet 2019. L’incertitude entourant le Brexit exerce une pression à la baisse sur les prix et détériore davantage la situation des producteurs irlandais. »