L’entreprise américaine Impossible Foods, après avoir lancé son premier produit alternatif à base de végétaux en 2016 nommé the Impossible Burger, revient à la charge en ce début d’année 2020. La start-up, qui veut s’attaquer à un aliment encore plus répandu que le bœuf, fait de sa nouvelle cible la viande de porc.

Objectif zéro viande à base d’animaux d’ici 2035

« Le bœuf est un produit populaire dans de nombreuses cultures mais la viande à la base des plats les plus populaires, les plus familiers, les plus communs, est le porc », explique Pat Brown, le fondateur et directeur général de l’entreprise, dans une vidéo de présentation.

Dans la mesure où l’entreprise s’est fixée pour mission de « remplacer complètement les animaux dans le système alimentaire d’ici 2035 », « il nous faut absolument étendre notre impact au niveau mondial », ajoute-t-il sur fond d’images évoquant des plats du monde entier.

La saucisse végétale #ImpossiblePork est lancée

L’alternative au porc que propose Impossible Foods est sans gluten et potentiellement éligible à une certification casher ou halal. Elle contient, entre autres, des protéines de soja, de l’huile de coco et de tournesol ainsi que de l’hème, un ingrédient issu de la racine de soja qui donne le goût de viande. Sous forme hachée, le produit peut être utilisé dans les nems, les dumplings ou les légumes farcis, assure l’entreprise.

139 C’est le nombre de restaurants aux États-Unis où sera testée la « saucisse » à base végétale d’Impossible Foods.

Impossible Foods a aussi développé une « saucisse » à base végétale. La chaîne de fast-food Burger King, qui avait déjà fait sensation en avril 2019 en lançant une version sans viande de son emblématique « Whopper » avec le burger d’Impossible Foods, la testera à partir de fin janvier. La saucisse sera intégrée à un croissant salé destiné au petit-déjeuner.

La start-up californienne, qui commercialise désormais ses produits aux États-Unis, à Hong Kong, Macau et Singapour, a officiellement présenté sa nouvelle gamme de produits à l’occasion du grand salon de l’électronique et des technologies CES à Las Vegas. Elle n’est pas la seule à proposer des alternatives au porc puisque l’autre grande start-up du secteur, Beyond Meat, propose aussi des saucisses.

