Dans son précédent bulletin, la Commission européenne soulignait que l’endurcissement des cultures d’hiver était particulièrement faible dans une grande partie de l’Europe (Allemagne, Pologne, pays baltes, sud de la Scandinavie, péninsule balkanique, sud-ouest de la Russie, Ukraine et Royaume-Uni). « Dans bon nombre de ces régions, l’anomalie — par rapport à la situation moyenne à cette période de l’année — est devenue encore plus prononcée », affirme-t-elle dans son bulletin de février.

Tolérance qui commence à décliner

Au 10 février, « les céréales d’hiver ne sont généralement pas endurcies au Royaume-Uni, en Irlande, en France, dans les pays du Benelux, en Allemagne, au Danemark, dans l’ouest de la Pologne, dans la majeure partie de la région des Balkans et même dans le sud de la Suède », note la Commission. L’endurcissement est cependant plus avancé vers l’est, et complet ou presque en Europe orientale et septentrionale (Mer noire).

La tolérance au gel a par ailleurs commencé à décliner en Europe centrale. « Compte tenu des prévisions météorologiques à moyen terme, la tolérance au gel continuera de s’affaiblir en Europe centrale au cours de la deuxième décade de février ». Aucun dégât de gel n’est prévu jusqu’au 21 février.

> À lire aussi : Les céréales vulnérables au gel (27/01/2020)