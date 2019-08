pour vous connecter et poursuivre la lecture

Selon le bulletin Mars de suivi des cultures pour l’Europe diffusé le 26 août 2019 par la Commission européenne, les perspectives de rendement du maïs grain ont baissé de près de 2 % par rapport à celles de juillet, principalement en raison de révisions à la baisse importantes pour la France, l’Italie et la Pologne.

Disparités régionales en maïs

Ces prévisions sont maintenant nettement inférieures à la moyenne quinquennale pour la plupart des pays d’Europe occidentale et centrale du Nord. En revanche, des rendements nettement supérieurs à la moyenne sont attendus pour l’Europe méridionale, centrale et du sud-est, en particulier pour la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie.

Les faibles perspectives de rendement du maïs en Europe occidentale et centrale septentrionale sont dues à une combinaison de vagues de chaleur, en partie pendant la floraison, et de précipitations inférieures à la moyenne depuis juin ou avant.

Les perspectives de rendement du tournesol restent nettement supérieures à la moyenne quinquennale.

Les autres cultures non épargnées

Pour les mêmes raisons, les prévisions de rendement pour la betterave sucrière, la pomme de terre et le maïs ensilage, qui étaient déjà inférieures à la moyenne quinquennale au niveau de l’Union européenne, ont été revues à la baisse.

Les prévisions pour les cultures d’hiver et les céréales de printemps n’ont été que légèrement ajustées. La saison est terminée dans la plupart des régions et les cultures ont été récoltées dans des conditions météorologiques adéquates.