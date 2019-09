pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le prix moyen du lait européen devrait également se maintenir autour de 335 €/1 000 litres, à teneurs réelles, pour le mois d’août 2019. Il se situe entre les prix étasuniens (395 €/1 000 litres) et néozélandais (293 €/1 000 litres).

Dans le haut du classement se retrouvent notamment l’Italie (392 €/1 000 litres), la Finlande (373 €/1 000 litres), l’Autriche (360 €/1 000 litres) et la France, à la septième position. De l’ordre de 359 €/1 000 litres, le prix payé aux producteurs français en juillet dernier est en hausse de 6 % sur un an et de 5,5 % par rapport au mois de juin 2019.

La Hongrie, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie et la Roumanie clôturent la liste avec des prix inférieurs à 300 €/1 000 litres.

Stabilité également du côté du marché des ingrédients laitiers

La descente du cours du beurre se poursuit. À hauteur de 3 630 €/tonne le 4 septembre, soit 35 % de baisse sur un an, il s’aligne sur le cours océanien. Le cours de la poudre de lait écrémé est en légère hausse depuis le mois de juillet et plafonne actuellement à 2 090 €/tonne, à l’image de la cotation étasunienne, contre 1 500 €/tonne en septembre 2018.

La stabilité est également de mise pour les fromages. Les prix du gouda, de l’edam et de l’emmental se superposent à ceux observés l’an passé. Néanmoins, un repli de 10 % est à noter du côté du cheddar, descendu à 3 020 €/tonne début septembre.