Un recul chiffré à 1 % entre mai et juin, mais une remontée de plus de 3,6 % sur un an. Les éleveurs européens ont en moyenne touché 334,8 €/1 000 litres (taux réels) en juin dernier, mais les disparités sont importantes. Alors que Chypre et Malte plafonnent à plus de 450 €/1 000 litres, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie ainsi que la Roumanie ne passent pas le seuil des 300 €/1 000 litres. Les prix italiens, qui figurent parmi les plus élevés, sont ceux qui ont connu le rebond le plus important : de 349 à 391 €/1 000 litres en l’espace de 12 mois (+ 12 %). En France, le prix moyen perçu par les éleveurs au mois de juin s’élève à 340 €/1 000 litres, soit une augmentation de l’ordre de 4 % sur un an. Peu d’évolution sur le marché des ingrédients laitiers Le cours de la poudre maigre, stabilisé depuis le mois de mai, se maintient à hauteur de 2 050 €/tonne fin juillet (+ 41 % par rapport à 2018). Les niveaux sont similaires aux États-Unis, mais l’écart se creuse avec la cotation océanienne qui atteignait 2 300 €/tonne le 22 juillet dernier. Du côté du beurre, la baisse se poursuit. Passé sous la barre des 4 000 €/tonne en juin, son prix s’établit à 3 830 €/tonne à la dernière cotation (- 31 % par rapport à 2018). Inversement à ce qui s’observe avec la poudre maigre, c’est le cours américain qui s’envole avec 4 742 €/tonne relevé le 22 juillet. A. Courty

