Depuis près de vingt ans, l’agriculture opère une lente mutation de sa structure de l’emploi au profit des salariés agricoles. C’est le seul secteur économique à connaître une telle transformation.

On peut s’en rendre compte en explorant l’étude de synthèse de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) sur l’emploi en France parue début décembre (étude complète disponible ici).

> Voir aussi : La France Agricole employeur

Un repli de l’emploi agricole

De 2000 à 2018, l’emploi global en agriculture s’est comprimé de 20 % passant de 819 988 à 649 149 équivalents temps plein. Le poids de l’agriculture dans l’emploi global en France passe ainsi de 3,26 % en 2000 à 2,30 % en 2018 puisque dans le même temps l’emploi global augmente de près de 12 %.

La structure de l’emploi au sein du secteur agricole change très régulièrement pendant ce laps de temps au profit de la montée en puissance du salariat agricole. En première approche, le nombre de salariés agricoles diminue légèrement, passant de 270 655 équivalents temps plein en 2000 à 250 037 en 2018. Mais durant la même période, le nombre de non-salariés agricoles, soit 549 333 personnes en 2000, a été réduit de 150 221 travailleurs. En près de vingt ans, les non-salariés agricoles se contractent de 27 % quand les salariés se réduisent de 7 %. Ce mouvement est très régulier d’une année sur l’autre et semble insensible à la conjoncture. L’année 2018 illustre cette différence de mouvement : elle enregistre 6 000 exploitants agricoles de moins et, seulement, mille salariés de moins.

Des agriculteurs patrons

La structure de l’emploi agricole est donc passée d’une proportion de non-salariés et de salariés de 67 % et 33 % au début du siècle à une répartition de 61,5 % à 38,5 % dix-huit ans plus tard.

L’évolution de la structure de l’emploi agricole (source Insee)

Non-salariés Salariés Total 2000 nombre (ETP) 549 333 270 655 819 988 2000 % de l’emploi agricole 67 33 100 2018 nombre (ETP) 399 112 250 037 649 149 2018 % de l’emploi agricole 61,5 38,5 100

Toutefois, le taux élevé de patronat reste une caractéristique qui différencie nettement le secteur agricole des autres branches de l’économie. En 2018, la part de non-salariés y est de 61,5 % alors qu’elle est de 4,4 % en industrie, 18,8 % dans la construction, 10 % dans le tertiaire marchand et 6,7 % dans le tertiaire non-marchand.

Et pourtant, l’agriculture est le seul secteur qui a vu diminuer son nombre de travailleurs non-salariés en près de vingt ans. Les exploitants agricoles sont 27 % de moins entre 2000 et 2018 alors que le nombre de patrons augmente de 13,6 % dans l’industrie, de 46,5 % dans la construction, de 43 % dans le tertiaire marchand et de 79 % dans le tertiaire non-marchand.

Éric Young

Des dynamiques régionales L’emploi agricole ne diminue pas partout. La Normandie et les Pays de la Loire sont les deux régions où l’Insee estime que le secteur agricole a perdu le plus d’emploi, non-salariés et salariés, entre 2017 et 2018 selon ses données provisoires de l’emploi. Dans l’ensemble de la France, l’emploi agricole se contracte de 1,1 %. RégionEvolution entre 2017 et 2018 (en %)Normandie- 2.6Pays de la Loire-2.2Auvergne-Rhône Alpes-1.7Grand Est-1.6La Réunion-1.6Guadeloupe-1.3Centre-Val de Loire-1.3Occitanie-1.2Bretagne-1Hauts-de-France-1Nouvelle-Aquitaine-0.8Bourgogne-Franche-Comté-0.5Guyane-0.3Ile-de-France-0.3Provence-Alpes-Côte d’Azur+1Martinique+3.3Corse+8.5Total France (hors Mayotte)-1.1 RégionEvolution entre 2017 et 2018 (en %)Normandie- 2.6Pays de la Loire-2.2Auvergne-Rhône Alpes-1.7Grand Est-1.6La Réunion-1.6Guadeloupe-1.3Centre-Val de Loire-1.3Occitanie-1.2Bretagne-1Hauts-de-France-1Nouvelle-Aquitaine-0.8Bourgogne-Franche-Comté-0.5Guyane-0.3Ile-de-France-0.3Provence-Alpes-Côte d’Azur+1Martinique+3.3Corse+8.5Total France (hors Mayotte)-1.1