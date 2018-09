La nouvelle organisation privée se donne pour objectif de soutenir les initiatives à but non lucratif.

Après John Deere ou CNH Industrial, Agco annonce ce 18 septembre le lancement de son programme philanthropique. Baptisé « Agco Agriculture Foundation », il se donne pour objectif de soutenir les initiatives à but non lucratif, « qui contribuent à la sécurité alimentaire mondiale, favorisent le développement durable de l’agriculture, et qui ont un impact économique sur les pays en développement » selon Martin Richenhagen, le président d’Agco.

Formation et mécanisation au programme

Volontariste, la firme américaine, dont le siège social est basé à Duluth, en Géorgie, veut ainsi montrer « son engagement en faveur des objectifs des Nations unies, qui cherchent à éradiquer la faim et à fournir les produits de première nécessité à une population mondiale en croissance ». Elle précise aussi dans un communiqué paru mardi 18 septembre s’être déjà engagée sur « certains marchés en développement, en soutenant les initiatives de formation des agriculteurs, et en favorisant l’accès aux projets de mécanisation ». Pour mener ses travaux, la fondation privée d’Agco compte nouer de nouveaux partenariats et « exploiter ses réseaux », selon ses termes.

Stratégie commerciale parallèle

Hasard ou coïncidence, en marge du lancement de sa fondation pour l’agriculture, Agco se développe et élabore une nouvelle stratégie commerciale sur les marchés émergents des pays en développement.

En 2017, la firme a par exemple revu son positionnement dans la région Asie-Pacifique afin d’y inclure l’Afrique. Elle investit même plus, notamment en Afrique. Agco a inauguré au mois de mai 2018 un nouveau siège régional à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le groupe vient aussi de créer un entrepôt de pièces et un centre de formation en Zambie et une coentreprise pour la production de tracteurs en Algérie.

Pour rappel, cinq marques principales sont développées au sein du groupe Agco : Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson et Valtra, en plus de services développés au sein de la marque Fuse. Agco est né en 1990 et est une société cotée en Bourse à Wall Street. En 2017, elle annonce avoir réalisé un chiffre d’affaires net de 8,3 milliards de dollars. On ne connaît pour l’heure l’étendue des moyens ou le budget que la maison mère voudra bien donner à sa fondation.