Kubota met en place deux centres d’innovation, l’un au Japon et l’autre en Europe. Cette double installation permettra de développer les machines en fonction des besoins spécifiques de chaque marché. Les centres d’innovation se concentreront sur la création de nouveaux produits et services pour l’agriculture et la construction.

Développer les technologies de pointe

En collaboration avec des partenaires externes, les centres d’innovation favoriseront les recherches dans les TIC (technologies de l’information et de la communication), l’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe. Ils prendront l’initiative de planifier et de proposer de nouvelles activités commerciales.