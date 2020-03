Marque de tracteur incontournable au temps du Pacte de Varsovie, Ursus n’a jamais réussi à prendre le virage de l’ouverture des frontières. Une page se tourne aujourd’hui pour le tractoriste polonais puisque son usine historique d’Opalenica vient d’être rachetée par Trioliet, le spécialiste néerlandais de la mélangeuse.

Fourniture de châssis et composants

Cette acquisition n’est pas le fruit du hasard. Depuis plus de 25 ans, Ursus fournit des châssis et des composants à Trioliet. Avec ce rachat, le spécialiste de la mélangeuse améliore son processus logistique et sera en mesure de poursuivre sa croissance. L’acquisition concerne plusieurs halls de production pour une surface totale de 15 000 m², sur un terrain de plus de 7 hectares. Trioliet investira dans l’élargissement de la gamme d’équipements et prévoit de construire un nouveau hall de production en 2021. L’usine poursuivra ses activités sous le nom de Trioliet Polska.