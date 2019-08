Acheter un tracteur par internet comme on commande un livre ou un filtre à huile, l’idée n’est pas nouvelle. Podia a lancé le concept il y a quelques années pour tenter de revenir sur le marché avec les tracteurs Belarus. Mais cette fois-ci, c’est une marque bien établie qui tente l’aventure. Depuis le début de la semaine, il est possible d’acheter des tracteurs Landini neufs sur le site d’Agrifournitures.

Service assuré par le réseau Landini

Les deux modèles proposés pour le moment sont des Série 2 de 44 et 48 ch. Les prix affichés de 19 308 et 18 480 euros HT ne sont pas négociables. Agrifournitures annonce un délai de livraison de 3 à 4 semaines et une garantie constructeur « pièces et main-d’œuvre » de 12 mois. Le service après-vente sera assuré par les ateliers du réseau de distribution Landini.