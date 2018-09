Avec sa formation à l’éco-conduite, la coopérative Terrena soutient ses adhérents dans la réduction de leurs charges de traction et de leur impact environnemental, à l’heure ou le GNR est de plus en plus cher.

Dans un contexte d’augmentation constante du prix du GNR, la coopérative Terrena propose de présenter à ses adhérents les solutions existantes pour réduire la consommation de carburant. L’offre de formation est née de réflexions entre agriculteurs et techniciens. Grâce au financement de 5 partenaires, la formation coûte à l’adhérent 95 euros.

Les partenaires sont divers : Terrena via ses filiales machinisme, magasin et énergies, la Chambre d’Agriculture des pays de la Loire, la MFR Sèvreurope de Bressuire (79), les fonds Européens FSE et Feader et l’organisme de formation Vivea.

Optimiser ses interventions

L’objectif est d’apprendre aux agriculteurs à réduire leur consommation en réorganisant leur manière de travailler à travers divers ateliers pratiques, échanges et conseils.

Les questions de guidage, de pneumatiques, de lestage, de transmission, d’optimisation du parcellaire, etc. seront abordées pour accompagner une réflexion sur l’organisation de son parc matériel et de ses interventions.

Déjà 210 agriculteurs ont participé à un tel programme et auraient réalisé jusqu’à 20 % d’économie de carburant par rapport aux anciennes méthodes d’après la coopérative.