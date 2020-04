Découvrez le nouveau site internet de La France Agricole, sa page d’accueil avec l’actualité en temps réel et de nouvelles rubriques à votre service. Sans oublier un nouvel espace « En direct » avec toutes les actualités agricoles, vérifiées et éclairées par une rédaction à l’écoute des agriculteurs. Vous ne manquerez rien des informations importantes qui vous concernent.

En direct toute la journée

Depuis ce matin, vous découvrez la nouvelle page d’accueil du site internet de La France Agricole et son fil d’actualités agricoles En direct. Quelle que soit l’heure, les équipes de la rédaction sont mobilisées pour vous apporter des informations à forte valeur ajoutée. Cette réactivité est d’autant plus importante en cette période que l’épidémie de coronavirus Covid-19 chamboule les filières et apporte son lot d’évolutions réglementaires chaque jour.

Ces articles d’actualité sur l’agriculture, vous les verrez apparaître tout au long de la journée sur la page d’accueil de Lafranceagricole.fr dès leur publication, mais aussi sur une page dédiée : le fil En direct. C’est également là que vous pourrez remonter le temps et balayer en un coup d’œil la richesse des sujets traités jour après jour par les journalistes de La France Agricole les jours précédents. Ainsi, vous ne manquerez rien des informations importantes qui vous concernent.

Des informations à forte valeur ajoutée

Sur la page d’accueil de Lafranceagricole.fr, vous pouvez découvrir deux nouveaux espaces. Dans les rubriques Votre exploitation et Votre gestion d’entreprise, les journalistes de La France Agricole ont sélectionné des vidéos ou des articles en lien avec le machinisme agricole, les productions végétales ou l’élevage, et que vous pouvez retrouver dans votre hebdomadaire à partir du vendredi.

En ces temps de volatilité des prix et d’urgence sanitaire, les prix à la production évoluent tous les jours. Nous avons donc aussi choisi de mettre en avant les tendances écrites par nos journalistes concernant les marchés des céréales, des oléagineux, des bovins de boucherie, des porcs, des veaux de huit jours, des bovins maigres ou encore des ovins. Ces tendances, vous pouvez aussi les retrouver dans la rubrique Cours et Marchés et les personnaliser, tout comme la météo disponible sur le site.

En tant qu’abonné de La France Agricole, accédez directement à toutes ces nouveautés en vous connectant ici.

Si vous n’êtes pas abonné, nous vous offrons quatre semaines d’accès à l’ensemble des contenus du site www.lafranceagricole.fr.