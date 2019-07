pour vous connecter et poursuivre la lecture

Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture le 22 juillet 2019, le mois de juin voit le cours de la tomate grimper grâce à l’augmentation des températures qui stimule fortement la demande. Les engagements pris en variétés grappe et ronde viennent animer un peu plus le marché.

Les volumes finissent par s’amoindrir face à la demande, laissant craindre des ruptures de stocks pour certains bassins. Pour le mois de juin, alors que la canicule vient encore appuyer la consommation, les prix sont exceptionnellement élevés, en progression de presque 50 % sur un an et de 15 % par rapport à ceux de la moyenne sur cinq ans.

La campagne avait mal commencé

Après un début de campagne contrasté avec des cours fermes en février puis en recul en mars et avril, pénalisés par la météo et la concurrence, la conjoncture de mai se dégrade un peu plus. Avec la montée en production des serres de tous les bassins, une offre conséquente arrive sur le marché alors que la demande est peu dynamique, minée par la météo maussade.

Le marché est en déséquilibre et les prix sont au plus bas pour l’ensemble de la gamme, variétés anciennes comprises. En mai, le Réseau des nouvelles des marchés déclare la tomate en crise conjoncturelle pour sept jours consécutifs. Cette situation entraîne de nombreux retraits, des lots sont détruits et d’autres donnés aux associations.