pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Présenté à Genêve le jeudi 8 août 2019, ce rapport décrit les impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité et la menace qui pèse sur la sécurité alimentaire mondiale. Il place les sols au cœur des solutions qui peuvent être apportées rapidement, à condition de repenser à la fois l’usage qui en est fait et notre système alimentaire dans sa globalité. La FNSEA a salué la préconisation des experts en faveur « d’une agriculture diversifiée, territoriale, et à taille humaine » dans un communiqué. Le syndicat y a retrouvé « les caractères fondamentaux de l’agriculture » qu’il « défend depuis toujours ».

« Plutôt un plébiscite pour l’agriculture à la française »

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA a même été plus loin au micro de RTL ce vendredi. Elle juge ce rapport comme « plutôt un plébiscite pour l’agriculture à la française ». L’éleveuse du Maine-et-Loire a rappelé que l’agriculture française a été classée pour la troisième année consécutive comme « le modèle le plus durable au monde » selon le journal britannique « The Economist » en décembre dernier.

Des louanges que ne partage pas Greenpeace France. Pour l’organisation, « Le Giec confirme l’urgence de transformer radicalement notre système agricole et alimentaire ». Greenpeace pointe particulièrement du doigt « les importations en France de soja issu de la déforestation et destiné à l’alimentation animale, ou en développant l’offre de repas végétariens dans la restauration collective ».

Super idée @dguillaume26 ! Si seulement vous étiez ministre de l'Agriculture... Pour l'instant les subventions publiques continuent d'alimenter les élevages industriels français. Avec des idées comme les vôtres à la tête du pays, on s'alignerait sur les recommandations du #GIEC ! https://t.co/HBLMv2j3N8 — Greenpeace France (@greenpeacefr) August 8, 2019

Du côté du Gouvernement, ce rapport et les conséquences du changement climatique qu’il décrit ne font que confirmer le travail qu’il a engagé. Dans un communiqué, Didier Guillaume explique que le ministère de l’Agriculture « soutient la transition vers l’agro-écologie et une bio-économie plus résiliente, travaille activement à la reconquête des sols, en luttant contre leur artificialisation mais aussi en privilégiant leur fertilité pour la production végétale ».