pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Les demandes de remboursement partiel de la TIC-TICGN (1) au titre des livraisons de l’année 2018 peuvent être déposées depuis le 1er juin. Une instruction technique, publiée au bulletin officiel du ministère de l’Agriculture le 20 juin 2019, précise les modalités de remboursement au titre des livraisons effectuées en 2018. Une nouveauté cette année, le GPL (2) est éligible.

Les montants du remboursement sont fixés à :

0,1496 €/litre pour le gazole non routier (GNR) ;

pour le gazole non routier (GNR) ; 137,65 €/tonne pour le fioul lourd ;

pour le fioul lourd ; 57,2 €/tonne pour les GPL (à compter du 1er avril 2018) ;

pour les GPL (à compter du 1er avril 2018) ; 8,331 €/MWh (3) pour le gaz naturel.

Demande dématérialisée ou papier

Toutes les demandes dont le montant du remboursement dépasse 300 € doivent être effectuées de manière dématérialisée sur le portail Chorus pro.

Retrouvez toutes les informations pour comprendre comment s’inscrire sur Chorus pro ici.

Retrouvez le guide pour saisir en ligne une demande de remboursement ici.

Les dossiers dont le montant est inférieur à 300 € peuvent être déposés sur un formulaire papier à retourner à la « Cellule remboursement TIC-TICGN » de la Direction départementale ou régionale des finances publiques du département ou de la région du siège de votre exploitation agricole.

Retrouver la notice pour remplir le formulaire papier ici.

Les structures éligibles

Le remboursement concerne les volumes de GNR, de fioul lourd, de GPL et de gaz naturel utilisés par les professionnels agricoles dans le cadre de leurs activités, c’est-à-dire :

Les exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire ;

Les entreprises de travaux agricoles et forestiers ;

Les coopératives d’utilisation en commun du matériel agricole (CUMA) ;

Les autres sociétés ou personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L.722 (1° à 4°) à L.722-3 du code rural et de la pêche maritime.

Aide de minimis

Attention les remboursements partiels de TIC sur le fioul lourd et le gaz naturel constituent une aide de minimis agricole. C’est pourquoi les agriculteurs qui sollicitent un remboursement pour ce type de carburant doivent joindre à leur demande une attestation récapitulant les autres aides reçues au titre du règlement de minimis au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents. Le modèle d’attestation est annexé à la notice explicative du formulaire de demande de remboursement. Les remboursements concernant le GNR et les GPL ne constituent pas une aide de minimis agricole.

Le plafond individuel des aides de minimis qui s’applique pour la campagne 2018 est de 15 000 € sur trois exercices. La majoration de ce dernier à 20 000 €, validée par le règlement UE N°2019/316 de la commission du 21 février 2019, ne s’appliquera que sur les remboursements de la campagne 2019.

La date limite de dépôt des demandes pour les livraisons de 2018 est le 31 décembre 2021.