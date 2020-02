pour vous connecter et poursuivre la lecture

À quelques jours de l’ouverture du salon international de l’agriculture, le média en ligne Mediapart dénonce « le train de vie hors sol des dirigeants » de la FNSEA et dévoile les salaires de plusieurs salariés dirigeants du syndicat majoritaire.

Médiapart épingle les niveaux de salaire de la direction du syndicat « bien supérieurs à ce qui se fait dans les entreprises de taille équivalente ». Il révèle que les rémunérations de la plupart des postes de cadre dirigeant ont été augmentées de 5 à 30 % en 2019, avec pour certain un niveau de salaire supérieur à celui du ministre de l’Agriculture « qui est rémunéré, comme les autres membres du gouvernement, 10 100 euros brut » par mois.

Le média met également l’accent sur le cumul des mandats des cadres dirigeants et des élus de premier plan. L’enquête ne fait cependant pas mention des salaires des élus.

La journaliste de Mediapart appuie ses propos de plusieurs citations de Clément Faurax, le directeur général de la FNSEA, avec lequel elle s’est entretenue à deux reprises.

Le syndicat défend sa bonne gestion des fonds

La FNSEA « s’insurge contre un article tenant plus du règlement de comptes que de l’enquête journalistique ». « Contrairement à ce qui est écrit dans l’article, les rémunérations des membres du Comité de direction de la FNSEA sont en dessous des normes de rémunération pour une organisation professionnelle nationale de cette taille », argumente le syndicat dans un communiqué du 19 février.

La FNSEA y « affirme avec force que la gestion des fonds issus des cotisations des agriculteurs est pilotée avec la plus grande rigueur et dans un but unique : défendre les intérêts d’une profession malmenée ».

Le syndicat indique par ailleurs qu’une plainte pour vol d’informations a été déposée.